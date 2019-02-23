Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadını Vatandaşlar Kurtardı
26 dakika önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.
Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.
Olay, Altınordu ilçesinde bulunan teleferik istasyonu civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Reward Tammooz Mahmood (29) isimli Irak
uyruklu kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı denize girdi. Denizde rahatsızlanan kadın, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar, kadını denizden çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yabancı uyruklu kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine götürerek tedavi altına aldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:32 Kaynak: İHA
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