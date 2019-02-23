Son Dakika Haberleri: Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadını Vatandaşlar Kurtardı

Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadını Vatandaşlar Kurtardı

26 dakika önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.

Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadını Vatandaşlar Kurtardı, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Altınordu ilçesinde bulunan teleferik istasyonu civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Reward Tammooz Mahmood (29) isimli Irak uyruklu kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı denize girdi. Denizde rahatsızlanan kadın, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar, kadını denizden çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yabancı uyruklu kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine götürerek tedavi altına aldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:32 Kaynak: İHA

Ordu, Altınordu, 3. Sayfa
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