Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı
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Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı

1 saat önce

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2)BALCI KARDEŞLERE HÜZÜNLÜ UĞURLAMATrabzon'un Sürmene ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip, tedaviye alındıkları hastanede hayatını kaybeden Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15) için...

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2)
BALCI KARDEŞLERE HÜZÜNLÜ UĞURLAMA
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip, tedaviye alındıkları hastanede hayatını kaybeden Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15) için ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Balcı ailesi, cenazede taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamadı.
CENAZE NAMAZINI AĞABEYLERİ KILDIRDI
İlçede hafızlık eğitimi gören Balcı kardeşlerin cenaze namazını Samsun'da imam olarak görev yapan ağabeyleri Hamza Balcı, kıldırdı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Balcı kardeşler, gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 07:00 Kaynak: DHA
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