Boğulma tehlikesi geçiren köpeği kalp masajı kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boğulma tehlikesi geçiren köpeği kalp masajı kurtardı - Son Dakika

Boğulma tehlikesi geçiren köpeği kalp masajı kurtardı

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tasmasının sıkışması sonucu bayılan köpek, vatandaşlar tarafından yapılan kalp masajının ardından hayata döndü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tasmasının sıkışması sonucu bayılan köpek, vatandaşlar tarafından yapılan kalp masajının ardından hayata döndü. Köpeği kurtarmaya çalışan vatandaşların zamanla mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Nushetiye Caddesi'nde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Cabbar Şahbaz, merkezde bulunan iki köpeği oynamaları için bahçede serbest bıraktı. Bir süre sonra iki köpeğin tasmaları birbirine dolaştı. Tasmasının sıkışması sonrasında "Garip" isimli köpek baygınlık geçirdi. Köpeklerin kavga ettiğini düşünen Cabbar Şahbaz, köpeklerin yanına gidince Garip isimli köpeğin bayıldığını gördü. Panikle köpeği kurtarmaya çalışan Şahbaz "Garibim öldü" diye ağlarken, sesleri duyan Veysel Tetik koşarak bahçeye girdi. Şahbaz hemen köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Dakikalarca süren kalp masajının ardından köpek hayata döndü. Köpeğin ayağa kalktığını gören Şahbaz ve Tetik büyük sevinç yaşadı. Garib'in bayıldığı sırada büyük panik yaşayan diğer köpeğin ise sevinci dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen Garib'in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

"BEN, 'GARİP'İM ÖLÜYOR, YETİŞİN' DİYE BAĞIRIYORDUM"

Olay anında yaşadıklarını anlatan Şahbaz, köpeğin hayata dönmesi ile büyük sevinç yaşadığını ifade ederek, "Yeni bir köpek almıştık. Kaynaşmaları amacıyla tüm köpekleri serbest bıraktım. Yanlarında durdum, keyifli keyifli izliyorum. Köpekleri oynuyor zannederken hareketlerini görünce endişelendim. Diğer köpeğin ısırdığını düşündüm. Ama daha sonra birbirine dolaştıklarını anladım. Diğer köpek de onu kurtarmaya çalışıyordu. Orada yapacağım şey dua etmek oldu. Allah'a dua ettim. Sonra hayvan şişmeye başladı. Kucağıma aldığımda boynunu büktü. Daha sonra diğer arkadaşım geldi. Ben, 'Garip'im ölüyor, yetişin' diye bağırıyordum. Arkadaşla birlikte tasmayı kesmeye başladık. Kucağımda öldü zaten. Bu arkadaşın aklına kalp masajı yapmak geldi. Ben o anda şoka girdim" dedi.

"KALP MASAJINI YAPARKEN O NEFES ALMIYORDU, BEN DE ALMIYORDUM"

Köpeğe dakikalarca kalp masajı yapan Veysel Tetik ise, köpeğin hayata dönmesi ile kendisinin de nefes almaya başladığını belirterek, "Karşıda yerim var. Oraya geldim. Cabbar ağabeyin sesini duydum, yardım istiyordu. Ben de hemen geldim. Baktım kucağındaki köpekle diğerinin tasmaları birbirine takılmış. Tasma çok sıkmış. Tasmayı çıkartmayı denedik, başarısız olduk. Daha sonra kesmeyi denedik. O da tehlikeliydi. Daha sonra kestik. Köpeği hava alsın diye yere yatırdım. Sonra kalp masajı yapmak geldi. Boğulan insanlara yapılan gibi kalp masajı yapmaya çalıştım. Kalp masajını yaparken o nefes almıyordu, ben de almıyordum. O nefes almaya başlayınca ben de nefes almaya başladım. O ayılınca bir anda çöktüm" diye konuştu.

"BU TÜR MÜDAHALELER OLMAZSA NEFES BORUSUNU AÇAMAZSINIZ"

Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Cüneyt Bahtiyar, yapılan müdahalenin köpeğin hayatını kurtardığını ifade ederek, "Bağlı olduğu tasmadan dolayı köpeğin nefes borusu kapanmış. Bu da hayvanda nefes alamamaya ve krizlere neden olmuş. Aslında kalbi durmamış. Hayvan nefes alamadığı için krize girmiş. Sonra Cabbar Bey ve arkadaşının yardımı ile nefes borusu açılmış ve köpek kendine gelmiş. Bu tür müdahaleler olmazsa nefes borusunu açamazsınız. Nefes borusu kapandığı için bunu açmanız gerekiyor. Onu açmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki köpek oynarken bir anda tasmalarının birbirine dolaştığı görülüyor. Şahbaz ve Tetik iki köpeğin tasmasını ayırmaya çalışıyor. Daha sonra köpeğin boynundaki tasmayı keserek çıkartan Şahbaz ve Tetik, köpeğe kalp masajı yapmaya başlıyor. Köpeğe dakikalarca kalp masajı yapılırken, diğer köpek ise baygın haldeki köpeğe patileriyle dokunmaya çalışıyor. Kalp masajı sırasında ayılan köpek ayağa kalkarak koşmaya başlıyor. Diğer köpek ise hayata dönen köpeğin etrafında koşturmaya başlıyor.

(Murat Kanber/İHA)

Boğulma tehlikesi geçiren köpeği kalp masajı kurtardı

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi
Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir Özel hastanenin skandalı anne ortaya çıkardı! 20 aylık bebeğin, mucize kurtuluşu İzmir'deki Las Tesis eylemine binlerce kadın katıldı

Son Dakika Haberleri
17:18 Babasının tüfekle öldürdüğü Rıza, toprağa verildi - Son Dakika
17:18 Konya'da hayatını kaybeden avcı için UMKE ekipleri seferber oldu - Son Dakika
17:17 Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu (3) - Son Dakika
17:17 KIZGIN MÜŞTERİ TEKEL BAYİYİ BASTI; 1 MÜŞTERİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
17:11 İzmit Seyahat Kartları Ofisi yeni yerine taşınıyor - Son Dakika
16:59 Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir - Son Dakika
15:51 Özel hastanenin skandalı anne ortaya çıkardı! 20 aylık bebeğin, mucize kurtuluşu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 17:20:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boğulma tehlikesi geçiren köpeği kalp masajı kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]