Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen hayata tutunamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen hayata tutunamadı - Son Dakika

Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen hayata tutunamadı

6 saat önce

ANTALYA'da etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen taşkında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren Çobanlar İlkokulu'nda görevli müdür yardımcısı Yaşar Yavuz (54), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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ANTALYA'da etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen taşkında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren Çobanlar İlkokulu'nda görevli müdür yardımcısı Yaşar Yavuz (54), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazipaşa ilçesi Bakılar Mahallesi'nde 6 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında su basan ahırdaki hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren Çobanlar İlkokulu'nda görevli müdür yardımcısı Yaşar Yavuz, 112 Acil Sağlık ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Alanya ilçesindeki bir hastaneye sevk edilen Yavuz, yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşar Yavuz'un cenazesi, yapılacak otopsi sonrası Gazipaşa ilçesinde toprağa verilecek.


Yaşar Yavuz, Çobanlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:47 Kaynak: DHA
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