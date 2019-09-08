Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren rumen turist kurtarılamadı
Son Dakika Güncel Haber

Boğulma tehlikesi geçiren rumen turist kurtarılamadı

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Romanyalı Moise Ghica (69) tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Boğulma tehlikesi geçiren rumen turist kurtarılamadı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Romanyalı Moise Ghica (69) tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Romanya'dan Alanya'ya tatile gelen Moise Ghica isimli turist dün akşam Damlataş Mahallesi'ndeki sahil şeridinden denize girdi. Bir süre yüzen Ghica daha sonra suda çırpınmaya başlayınca durumu görenler yüzerek Moise Ghica'ya ulaştı ve kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Moise Ghica ambulansla götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Moise Ghica'nın cansız bedeni savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Romanya, Alanya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: MSB'den müşterek kara devriyesi ile ilgili basın açıklaması
Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın "Kapıları açarız" çıkışına yanıt verdi Davutoğlu ile birlikte AK Parti'den ihracı istenen Üstün: Evlat ve damat uğruna bu dava heba edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 15:26:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren rumen turist kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]