Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren Rus çocuğun tedavisi sürüyor
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Boğulma tehlikesi geçiren Rus çocuğun tedavisi sürüyor

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelin yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirerek Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelin yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirerek Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

PAÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Gürbüz Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, St. Petersburg şehrinden ailesiyle tatil için Bodrum'daki bir otele gelen Alisa Adamova'nın 18 Ağustos'ta yüzdüğü sırada kolunu yüzme havuzunun tahliye borusuna kaptırması sonucu boğulma tehlikesi geçirdiğini belirtti.

Görevliler tarafından havuzdan çıkartılan Adamova'nın Bodrum'daki bir hastanedeki ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) çocuk servisi yoğun bakım ünitesine sevk edildiğini aktaran Akçay, geldiğinde derin koma durumunda olan çocuğun halen yaşamasının dahi mucize olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hastanın oksijensiz kalmasına bağlı olarak kalp, karaciğer, böbrek ve beyinde olumsuz etkilenmeler görüldüğünü ifade eden Akçay, şu bilgileri verdi:

"Karaciğer ve böbrek yetmezliği devam ediyor. Hastamızın hayatı tehlikesi sürüyor. Suda boğulma durumlarında özellikle 5 dakikadan fazla su içinde kalma, geri dönüşümsüz zararlara neden olabilmektedir. Elini havuzun tahliye borusuna sokmuş ve orada kalmış. Kolunu çıkarmakta güçlük çektiği için boğulma gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bize geldiğinde kolundaki dolaşım tamamen bozulmuştu. Buradaki ortopedi doktorlarımız yaptıkları ameliyatla kolu kurtardılar. "

Pamukkale Üniversitesi, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:47 Kaynak: AA
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