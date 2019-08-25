Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yoğun bakımda tedavi altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yoğun bakımda tedavi altına alındı

57 dakika önce

Bartın'ın İnkumu sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yoğun bakımda tedavi altına alındı, System.String[]

Bartın'ın İnkumu sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'nun Araç ilçesinden ailesiyle birlikte Bartın'ın İnkumu sahiline gelen 55 yaşındaki Cengiz Yuva, denizde bir anda dalgalara kapıldı. Bartın Belediyesi İtfaiyesi Cankurtaran ekibi tarafından sudan çıkartılan Yuva'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu ve makine yardımıyla hayatta tutulduğu öğrenildi. Diğer yandan taksicilik yapan Cengiz Yuva'nın denize girmeden önce ailesiyle birlikte kumsalda fotoğraf çektirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. - BARTIN

Kastamonu, Bartın, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Havalimanına yolcu taşıyan araç bariyerlere çarptı: 3 turist yaralandı
Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı: 1 ölü, 7 yaralı Boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 00:39:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yoğun bakımda tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]