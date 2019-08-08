Boğulma tehlikesi geçiren şahsı cankurtaranlar son anda kurtardı
32 dakika önce
Samsun'da serinlemek için denize giren şahıs cankurtaranlarca boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
'da serinlemek için denize giren şahıs cankurtaranlarca boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Olay, Atakum
ilçesi Polis
Okulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ali Öztürk
(57) serinlemek için denize girdi. Bir müddet sonra suda çırpınmaya başlayan Öztürk'ün durumunu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi
cankurtaran ekipleri denize atladı. Ekiplerin çalışmasının ardından şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı. Denizden çıkarılan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN
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