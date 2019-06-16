Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli kadınları vatandaşlar kurtardı
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Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli kadınları vatandaşlar kurtardı

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren iki Suriyeli kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli kadınları vatandaşlar kurtardı, System.String[]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren iki Suriyeli kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç plajı mevkisinde denize giren iki Suriyeli kadın çırpınmaya başladı.
Kadınların çırpındığını fark eden sahildeki vatandaşlar suya atlayıp müdahale etti.
Kıyıya çıkarılan kadınlar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:41 Kaynak: AA
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