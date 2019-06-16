Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli kadınları vatandaşlar kurtardı
1 saat önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren iki Suriyeli kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:41 Kaynak: AA
'ın Arsuz
ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren iki Suriyeli kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç
plajı mevkisinde denize giren iki Suriyeli kadın çırpınmaya başladı.
Kadınların çırpındığını fark eden sahildeki vatandaşlar suya atlayıp müdahale etti.
Kıyıya çıkarılan kadınlar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince İskenderun
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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