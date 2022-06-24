Boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Selman, kurtarılamadı - Son Dakika
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Boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Selman, kurtarılamadı

24.06.2022 15:48
Boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Selman, kurtarılamadı

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi Selman Yeşilyurt (24), hastanede yaşamını yitirdi.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi Selman Yeşilyurt (24), hastanede yaşamını yitirdi.

Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Plajı'na gelen, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Selman Yeşilyurt, dün akşam saatlerinde serinlemek için arkadaş grubuyla denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınan Yeşilyurt'u gören kıyıdakiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Boğulmak üzereyken çevredekilerce denizden çıkarılan Yeşilyurt'a, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra Yeşilyurt, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yeşilyurt, bugün yaşamını yitirdi.

RESUL DE BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Öte yandan aynı plajda akşam saatlerinde girdiği denizde dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Resul K.'yi (21) de son anda çevredekiler kurtardı. Çağrılan sağlık ekibince ayakta sağlık kontrolünden geçirilen ve genel durumunun iyi olduğu anlaşılan Resul K., bölgeden ayrıldı.


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Kaynak: DHA

Ortahisar, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Selman, kurtarılamadı - Son Dakika

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