Boğulma tehlikesi geçiren yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika

Muş'ta etkili olan sağanakta boğulma tehlikesi geçiren köpek yavruları, duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı.

Merkeze bağlı Dere Mahallesi'ndeki şehir mezarlığı civarında bir köpeğin tedirgin hareketleri iki arkadaşın dikkatini çekti. Köpeğe yaklaşan vatandaşlardan Ufuk Bayrak ve Savaş Göçmen, bir çukur içerisinde yeni doğmuş 7 köpek yavrusunun su içerisinde kaldığını gördü. Anne köpeğin kendilerine saldırması ve yağışa rağmen yavruları bulunduğu yerden çıkaran Ufuk Bayrak, onları şehir merkezinden getirdiği çöp kutusuna yerleştirdi. Yavruları güvenli bir noktaya alan Ufuk Bayrak ve Savaş Göçmen, bir süre sonra oradan ayrıldı.

Akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktıklarını ifade eden vatandaşlardan Ufuk Bayrak, aşırı bir yağışın olduğunu ve dönüş yolunda şehir mezarlığı civarında bir köpeğin tedirgin hareketlerinin gözlerine çarptığını söyledi. Köpeğin kendilerinden bir şeyler ister gibi hareketler sergilediğini ifade eden Bayrak, "Arkadaşım aracın camını indirince gerçeğin, köpek yavrularının zor durumda olduğunu anladık. Köpek yavruları orada bir çukurun içerisinde çok kötü bir durumda inliyorlardı. Hemen hiç düşünmeden araçtan inerek yanlarına gittik. Anne köpek koruma içgüdüsüyle bize saldırmaya çalıştı. Sonrasında biz yavrularla ilgilenince anne köpek biraz sakinleşti. Güven sağlamış olduk. Biz o saatte orada olmasaydık, durup ilgilenmeseydik, belki o köpek yavruları orada telef olabilirdi. Biz arkadaşımla beraber insanlık görevimizi yerine getirdik" dedi.

"Çöp kovasını yuva olarak kullandık"

Köpek yavrularının içerisinde bulunduğu çukurun suyla dolduğunu anlatan Bayrak, "Biz olmasaydık köpek yavruları boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardı. Köpekleri hemen farklı bir yere taşıdık ve şehir merkezine gelerek bir çöp kovası bulduk ve o kovayı onlara yuva olarak kullandık. O sırada aşırı bir yağış vardı, gök gürlemesi, şimşek ve yıldırım düşmesine karşı tehlike söz konusuydu ama Allah'a şükür iyi ki yolumuz oraya düştü, denk geldik diye şükrettik" diye konuştu.

Anne köpeğin yeni doğum yaptığını ve yavru köpeklerin gözünün kapalı olduğunu belirten Savaş Göçmen ise "Yavrular muhtemelen bir iki günlüktü. Bizim orada olmamız mutluluk verici oldu, onları kurtarmış olduk, onun için ne kadar şükretsek azdır. Bu tür hava ve mevsimlerde dışarıda yaşayan hayvanlar içinde gerçekten duyarlı olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - MUŞ