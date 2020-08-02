Boğulma tehlikesi yaşayan genç hentbolcu Harun Bostan vefat etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı'nda yüzerken boğulma tehlikesi yaşayan 20 yaşındaki hentbolcu Harun Bostan, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Genç hentbolcumuz Harun Bostan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı'nda yüzerken bir süre sonra çırpındığını gören vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Harun Bostan kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Genç hentbolcuya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Genç hentbolcunun cenazesi, 3 Ağustos Pazartesi günü Kayseri Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İldem mezarlığına defnedilecek.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencisi olan Harun, okulun hentbol takımında da forma giyiyordu. Harun Bostan, geçen sezon Erkek Hentbol 1. Lig ekibi Nilüfer Belediyespor'da oynamıştı.