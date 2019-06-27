Boğulmak üzere olan 2 Iraklı genci dalgıç polisler kurtardı
56 dakika önce
Samsun'da girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 Iraklı genci dalgıç polisler kurtardı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:02 Kaynak: İHA
'da girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 Iraklı genci dalgıç polisler kurtardı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Adnan Menderes
Sahili Halk İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için iskeleden denize atlayan Irak uyruklu Hussein Gtaith Ali (18) ve Karrar Haıder Mahdı (17) boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri, polis ve Samsun Emniyet Müdürlüğü
Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren 2 Iraklı genç dalgıç polislerin müdahalesi ile denizden çıkartılarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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