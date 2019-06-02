Son Dakika Haberleri: Boğulmak üzere olan 3 yaşındaki kardeşini kurtardı
Son Dakika Dünya Haber

Boğulmak üzere olan 3 yaşındaki kardeşini kurtardı

1 saat önce

– ABD'de 10 yaşındaki bir kız, havuzda boğulmak üzere olan 3 yaşındaki kardeşinin hayatını kurtardı.

Boğulmak üzere olan 3 yaşındaki kardeşini kurtardı, System.String[]
ABD'de 10 yaşındaki bir kız, havuzda boğulmak üzere olan 3 yaşındaki kardeşinin hayatını kurtardı.

Olay, ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Chamblee şehrindeki bir apartman kompleksinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 yaşındaki Kali Dallis'in belinde simidiyle apartman kompleksinin havuzuna atladığı görülüyor. Çocuk havuza atladıktan sonra ters dönen simit, kızın kafasının su altında kalmasına neden oluyor. Ayaklarına dolanan simitten kurtulmaya çalışarak bir süre suda çırpınan çocuğu, havuzun diğer ucundaki ablası Jayla (10) havuzdan çıktığı sırada fark ediyor. Kardeşinin suda hareketsiz kaldığını gören Jayla hemen suya geri atlayıp kardeşini havuz kenarına çıkarıyor. Olayı gören apartman kompleksi görevlisi ve civarda devriye gezen bir polis ise çocuğa ilk yardımda bulunuyor. Ardından sağlık ekiplerinin gelmesiyle küçük çocuk hastaneye kaldırılıyor.

Olay sonrası açıklama yapan yetkililer, küçük çocuğun 2 hafta boyunca tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Çıplak videolarını çekip arkadaşlarına gönderdi Honduras'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler ABD, Çin mallarından yüzde 25 vergi almaya başladı Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 12:12:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğulmak üzere olan 3 yaşındaki kardeşini kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]