Boğulmak üzere olan çocuğu cankurtaran kurtardı
45 dakika önce
Balıkesir'de boğulmak üzere olan 11 yaşındaki çocuğu cankurtaran ekipleri kurtardı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:49 Kaynak: İHA
'de boğulmak üzere olan 11 yaşındaki çocuğu cankurtaran ekipleri kurtardı.
Balıkesir'in Burhaniye
ilçesindeki plaja annesiyle birlikte gelen 11 yaşındaki İ.K., sıcak havada serinlemek için suya girdi. Kısa süre sonra çocuğun çırpındığını ve suya dalıp çıktığını gören cankurtaran ekibi, suya atladı. Denizden çıkarılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BALIKESİR
Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
3 yaşındaki Ayaz'a dehşeti yaşatan bakıcıyı işadamının dikkati ele verdi
Askerde dayak yediğini öne süren er karakola şikayette bulundu
Dayakçı koca cezasını "evlilik kitaplarını" okuyarak tamamlayacak!