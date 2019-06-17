Son Dakika Haberleri: Boğulmak üzere olan çocuğu cankurtaran kurtardı
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Boğulmak üzere olan çocuğu cankurtaran kurtardı

45 dakika önce

Balıkesir'de boğulmak üzere olan 11 yaşındaki çocuğu cankurtaran ekipleri kurtardı.

Boğulmak üzere olan çocuğu cankurtaran kurtardı, System.String[]
Balıkesir'de boğulmak üzere olan 11 yaşındaki çocuğu cankurtaran ekipleri kurtardı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki plaja annesiyle birlikte gelen 11 yaşındaki İ.K., sıcak havada serinlemek için suya girdi. Kısa süre sonra çocuğun çırpındığını ve suya dalıp çıktığını gören cankurtaran ekibi, suya atladı. Denizden çıkarılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:49 Kaynak: İHA
Burhaniye, Balıkesir, 3. Sayfa
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