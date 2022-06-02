Boğulmak üzere olan iki kardeşini kurtaran ağabey hayatını kaybetti - Son Dakika
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Boğulmak üzere olan iki kardeşini kurtaran ağabey hayatını kaybetti

02.06.2022 20:23

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tahliye kanalında boğulmak üzere olan 12 ve 13 yaşındaki 2 kardeşini gören 16 yaşındaki tarım işçisi çocuk kanala atladı. Kardeşlerini kıyıya yaklaştıran ağabey, kısa süre sonra suya gömülerek gözden kayboldu. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılmasıyla yakınları gözyaşlarına boğuldu.

16 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği olay, saat 15.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yukarı Oylum kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

KARDEŞLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Pamuk tarlasında çalışan yabancı uyruklu tarım isçisi ailenin 12 ve 13 yaşındaki 2 çocuğu, serinlemek su tahliye kanalının oluşturduğu su birikintisine girdi. Bir süre suda yüzen çocuklar, boğulma tehlikesi geçirdi. Kardeşlerinin boğulmak üzere olduğunu fark eden 16 yaşındaki ağabeyleri Mutaa Alsaleh, suya atlayıp kurtarmaya çalıştı.

2 KARDEŞİ KIYIYA YAKLAŞTIRDI, KENDİSİ SUYA GÖMÜLDÜ

Kardeşlerini kıyıya yaklaştıran ağabey, kısa süre sonra suya gömülerek gözden kayboldu. Olayı gören yakınları iki kardeşi son anda sudan çıkartıp kurtarırken ağabeye ise ulaşamadı. Ağabeyi sudan çıkaramayan yakınları durumu sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı çocukları ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kardeşlerinin boğulduğunu görünce su kanalına atladı! Kardeşlerini kurtaran ağabey hayatını kaybetti

DALGIÇ POLİSLER ÇOCUĞU ARADI

Suda kaybolan ağabeyi bulmak için bölgeye dalgıç polisleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler suya girip çocuğu ararken jandarma ekipleri ise olayı duyup gelenleri kanaldan uzak tutmak için güvenlik şeridi çekti.

Kardeşlerinin boğulduğunu görünce su kanalına atladı! Kardeşlerini kurtaran ağabey hayatını kaybetti

SUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Çocuktan gelebilecek müjdeli bir haber bekleyen ailesi, kısa süre sonra cesedin bulunmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Yere oturan çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğulurken ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kardeşlerinin boğulduğunu görünce su kanalına atladı! Kardeşlerini kurtaran ağabey hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğulmak üzere olan iki kardeşini kurtaran ağabey hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğulmak üzere olan iki kardeşini kurtaran ağabey hayatını kaybetti - Son Dakika
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