Boğulmak üzere olan torunu kurtarmak için dev dalgaların arasına giren dede boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Boğulmak üzere olan torunu kurtarmak için dev dalgaların arasına giren dede boğularak hayatını kaybetti

15.06.2022 15:21

Hatay'ın Samandağ ilçesinde boğulmak üzere olan torununu kurtarmak için denize atlayan dede Aziz Şahin, torununu kurtarmayı başarsa da rip akıntısında boğuldu. Şahin, hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samandağ Yeni Mahalle mevkiinde denize giren M.A. akıntıya kapıldı. Torununun boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gören Aziz Şahin ise iddiaya göre torununu kurtarmak için denize atladı.

TORUNUNU KURTARMAYI BAŞARDI

Torununu kurtaran yaşlı adam, rip akıntısına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Denizden çıkarılan Aziz Şahin, sahilde yapılan kalp mesajı sonrası Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğulmak üzere olan torunu kurtarmak için dev dalgaların arasına giren dede boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğulmak üzere olan torunu kurtarmak için dev dalgaların arasına giren dede boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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