Denizden çıkarılan Aziz Şahin, sahilde yapılan kalp mesajı sonrası Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torununu kurtaran yaşlı adam, rip akıntısına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Samandağ Yeni Mahalle mevkiinde denize giren M.A. akıntıya kapıldı. Torununun boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gören Aziz Şahin ise iddiaya göre torununu kurtarmak için denize atladı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Boğulmak üzere olan torunu kurtarmak için dev dalgaların arasına giren dede boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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