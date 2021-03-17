Boğulmak üzere olan yavru köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Boğulmak üzere olan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
17.03.2021 12:13
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde büz içerisine dolan yağmur suları içerisinde kalan 7 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde büz içerisine dolan yağmur suları içerisinde kalan 7 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Uğurlu Mahallesi'nde sağanak yağış ile birlikte su ile dolan büz içerisinde yavru köpeklerin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Büz içerisinde dolan yağmur suları nedeniyle boğulmak üzere olan 7 sevimli yavru köpek itfaiye erleri tarafından tek tek kurtarıldı. Kurtarılan yavru köpekler kurulandıktan sonra, hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi. Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA
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