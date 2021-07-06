BOĞULMAK ÜZEREYKEN SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ POLİSİ KURTARDI - Son Dakika

ANTALYA'nın Lara Plajı'nda, serinlemek için denize giren Nuri Göncü (77), boğulma tehlikesi geçirdi. Göncü, Sahil Güvenlik ekibi ve deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Lara Sahili'nde meydana geldi. Yakınları ile serinlemek için denize giren Nuri Göncü, bir süre açıldıktan sonra dönemedi. Akıntıya kapılan Göncü, çevresindekilerden yardım istedi. Göncü'nün boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi ve deniz polisi, Göncü'yü kurtarıp, botla Yat Limanı'na çıkardı. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk sağlık kontrolü yapılan Göncü, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.