Boğulmaktan son anda kurtarıldılar - Son Dakika

Bartın'ın Büyükkızılkum sahilinde denize giren bir çocuk ve bir kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ankara'dan Bartın'a tatil için gelen 14 yaşındaki bir kız çocuğu ve 25 yaşındaki kadın, Büyükkızılkum sahilinde denize girdi. Bir anda dalgaların arasında kalan çocuk ve kadının imdadına cankurtaranlar yetişti. Dalgaların arasındaki 2 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarılarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye saniye kaydedildi.

(Bülent Bostancı/İHA)