Boğulmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
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Boğulmaktan son anda kurtuldular

25.07.2022 01:15
Boğulmaktan son anda kurtuldular

Sivas'ta Kızılırmak'a uçan araçtaki 3 kişi ekipler tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldıEdinilen bilgilere göre kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Kızılırmak köprüsünde meydana geldi.

Sivas'ta Kızılırmak'a uçan araçtaki 3 kişi ekipler tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Kızılırmak köprüsünde meydana geldi. 06 AL 9243 plakalı Toyota marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Kızılırmak'a uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta bulunan 3 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Sivas'ta Kızılırmak'a devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Sivas'ta Kızılırmak'a devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Boğulmaktan son anda kurtuldular Boğulmaktan son anda kurtuldular
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğulmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğulmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
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