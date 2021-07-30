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'BOĞULMALAR PANİK VE YANLIŞ MÜDAHALEDEN' - Son Dakika

'BOĞULMALAR PANİK VE YANLIŞ MÜDAHALEDEN'

30.07.2021 09:47

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, serinlemek için girilen deniz, göl ve akarsulardaki boğulma vakalarının büyük bir bölümünün panikten ve yanlış müdahaleden kaynaklandığını söyledi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, serinlemek için girilen deniz, göl ve akarsulardaki boğulma vakalarının büyük bir bölümünün panikten ve yanlış müdahaleden kaynaklandığını söyledi. Boğulmakta olan kişiye direkt müdahale edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, Bir sopa veya su şişesiyle müdahale, kazazedeyi hayata bağlayacaktır dedi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, boğulma vakalarının bilinçsiz müdahale ve panikten kaynaklandığını söyledi. Özellikle göl ve akarsu kenarlarında piknik yapanların karşılaştığı boğulma vakalarında acele ederek kazazedenin yardımına koşulmamasını isteyen Prof. Dr. Gökoğlu, etraftan bulabilecekleri batmaz bir cismin hem boğulanın hem de yardıma koşanın işini kolaylaştırıp, ölümle yaşam arasında köprü olacağını söyledi. Piknik alanlarında boş bir su şişesinin veya bir termosun, bir süpürge sapı veya odun parçasının boğulmakta olan kişilere ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, boğulmakta olan kişiye direkt yaklaşmanın çok tehlikeli olduğunu belirterek, Bir sopa veya su şişesi kazazedeyi hayata bağlayacaktır. Çünkü boğulmakta olan kişi ilk olarak yanına yaklaşan kişiye tutunmak isteyip istemsizce onu da suyun altına çekecektir. Bu nedenle yanına yaklaşmadan elinizdeki yardımcı unsurlarla boğulmakta olan kişiye yardım edin. Aksi takdirde siz bir canı belki kurtaracaksınız ama sizin boğulma riskiniz yükselecek dedi.

'BİR DAMACANA ŞİŞESİ HAYAT KURTARIR'

Genellikle tatlı su boğulmalarında suyun kaldırma gücünün insan bedeni karşısında direnç gösteremiyor olmasının da gölet ve akarsularda yüzme eylemini zorlaştırdığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü

Özellikle İç Anadolu'da vatandaşlar serinlemek ve piknik yapmak için tatlı su kaynaklarına yöneliyor. Tatlı su, denize göre daha zor yüzülen, kaldırma gücü daha az olan su çeşidi. Buralarda boğulma vakalarına daha bilinçli yaklaşılmalı. Yanınızda yardımcı bir unsur mutlaka olmalı. Boğulma tehlikesi yaşayan insanın hayatını bir damacana su şişesi veya bir odun parçası kurtarabilir. Siz bunlar yanınızda olmadan suya girerseniz kendinizi de boğulma mücadelesi içinde bulabilirsiniz.

'AKDENİZ'İN SUYU YÜZEYE ÇIKARIR, SAKİNCE SU ÜSTÜNDE YATIN'

Akdeniz'in kaldırma gücünün insan bedenine göre çok çok yüksek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, 664 kilometre sahil şeridi olan Antalya'da da boğulma olayları sık sık yaşanıyor. Suda paniklemek veya korkmak boğulmayı tetikleyen başlıca neden. İnsanlar unutmasın, hiç yüzme bilmeyen birisi de olsanız, Akdeniz'de kendinizi tamamen serbest bıraktığınız an su sizi yukarıda tutacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle batmazsınız. Tamamen uzuvlarınız suya temas edecek şekilde sırt üstü yatın ve bedeninizi serbest bırakın. Batmayacaksınız ve o şekilde yardım isteyin. Eğer bir kolunuzu havaya kaldırırsanız beden suya gömülecektir. O nedenle uzuvların suyla teması çok önemli diye konuştu.

Boğulmakta olan bireye müdahale etme şeklini uygulamalı gösteren Prof. Dr. Gökoğlu, kazazedeye ilk önce sopayla, ardından boş su bidonuyla nasıl yardım edileceğini anlattı.

'BOĞULMALAR PANİK VE YANLIŞ MÜDAHALEDEN'
'BOĞULMALAR PANİK VE YANLIŞ MÜDAHALEDEN'
'BOĞULMALAR PANİK VE YANLIŞ MÜDAHALEDEN'
'BOĞULMALAR PANİK VE YANLIŞ MÜDAHALEDEN'
'BOĞULMALAR PANİK VE YANLIŞ MÜDAHALEDEN'
'BOĞULMALAR PANİK VE YANLIŞ MÜDAHALEDEN'
'BOĞULMALAR PANİK VE YANLIŞ MÜDAHALEDEN'
'BOĞULMALAR PANİK VE YANLIŞ MÜDAHALEDEN'

Mehmet Gökoğlu, Öğretim Üyesi, Akdeniz, Boğulma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'BOĞULMALAR PANİK VE YANLIŞ MÜDAHALEDEN' - Son Dakika


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