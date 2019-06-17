Boğulmaların önüne geçmek için toplandılar
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DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığından Akçakoca'da Akçakoca sahillerinde boğulma olaylarını önleme faaliyetleri toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:18 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı
başkanlığından Akçakoca
'da Akçakoca sahillerinde boğulma olaylarını önleme faaliyetleri toplantısı gerçekleştirildi.
Mavi bayraklı 3 plajı ve 35 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca'da havaların ısınması ile birlikte tatilcilerin gözdesi oluyor. Uzun sahil şeridi nedeni ve çeken akıntıya maruz kalan Akçakoca'da her sene istenmeyen boğulma olayları yaşanıyor. Bu nedenle
Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında, Akçakoca Kaymakamlığı Toplantı Salonunda "Turizm Sezonu Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda Akçakoca sahilinde boğulma olaylarını önleme faaliyetleri konuşuldu. Toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı. - DÜZCE
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