Boğuşan köpekleri kürekle ayırmaya soruşturma (2)
34 dakika önce
PARA CEZASI VERİLDİÇorum'un Bayat ilçesinde boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına 750 lira idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:49 Kaynak: DHA
PARA CEZASI VERİLDİ
Çorum'un Bayat ilçesinde boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına 750 lira idari para cezası uygulandı. Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, kimliği tespit edilen kadına hayvanlara kötü muamelede bulunması nedeniyle 750 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada her iki köpeğin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Borçlunun yakınına mesaj atan avukata 50 bin lira ceza kesildi Emniyetten Türkiye genelinde denetim: Bin 551 ticari taksi şoförüne ceza kesildi 81 ilde taksi denetimi Bin 551 taksi şoförüne para cezası Drift yaptığı için ceza alan sürücü, '15 Temmuz diye bir şey demezler sandık' dedi