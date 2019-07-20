Son Dakika Haberleri: Boğuşan köpekleri kürekle ayırmaya soruşturma (2)
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Boğuşan köpekleri kürekle ayırmaya soruşturma (2)

34 dakika önce

PARA CEZASI VERİLDİÇorum'un Bayat ilçesinde boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına 750 lira idari para cezası uygulandı.

Boğuşan köpekleri kürekle ayırmaya soruşturma (2), System.String[]

PARA CEZASI VERİLDİ
Çorum'un Bayat ilçesinde boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına 750 lira idari para cezası uygulandı. Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, kimliği tespit edilen kadına hayvanlara kötü muamelede bulunması nedeniyle 750 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada her iki köpeğin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Çorum, Bayat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:49 Kaynak: DHA
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