Bohçacı Kılığında Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Beylikova ilçesinde bohçacı kılığında girdikleri evden 25 bin lira çalan şüpheliler, jandarmanın takibi sonucu kent merkezinde yakalandı.

Beylikova ilçesinde bohçacı kılığında girdikleri evden 25 bin lira çalan şüpheliler, jandarmanın takibi sonucu kent merkezinde yakalandı.



İlçenin Aşağıdudaş mahallesinden yaşayan O.U. isimli şahıs, bohçacı olarak çeyizlik eşya sattıklarının düşündüğü 3 şahsın evinin bahçesinden çıktıklarını görünce durumdan şüphelinde. Evine giren O.U. yaptığı kontrolde, kutu içerisinde muhafaza ettiği 25 bin liranın yerinde olmadığını görünce jandarmaya başvurup şikayetçi oldu.



Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde bölgede yapılan araştırma ve inceleme neticesinde, olayda kullanılan araçla birlikte şüpheliler Z.T. ve S.T., Eskişehir merkezindeki ikametlerinde yakalandı. Yapılan aramada olay yerinden gelindiği değerlendirilen paranın 10 bin 250 liralık miktarı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar

Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı

Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı

Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir