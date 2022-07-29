Bohçacı süsü ile hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı - Son Dakika
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Bohçacı süsü ile hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı

29.07.2022 13:50
Bohçacı süsü ile hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı

Malatya'da kendilerine bohçacı süsü vererek girdikleri evlerde altın ve ziynet eşyası çalan 3 kadın suçüstü yakalandı.

Malatya'da kendilerine bohçacı süsü vererek girdikleri evlerde altın ve ziynet eşyası çalan 3 kadın suçüstü yakalandı. Kadınların Ev ve üst aramalarında çok sayıda altın ile 'tektaş' yüzüğün ele geçirilirken 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kendilerine bohçacı süsü vererek kilitli kapıların dillerini düşürmek suretiyle bir çok ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen üç kadını fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık amacıyla girdikleri bir evde suçüstü yakalanan H. K.,G.G.,Z.G. gözaltına alındı.

Zanlıların üst ve ev aramalarında 6 adet ziynet eşyası, 5 bin TL para, 30 gram bilezik, 50 bin T L değerinde 2 alyans, 5 tektaş yüzük, 1 altın kolye, 5 taş yüzük, 1 çeyreklik bileklik ile 2 küpe ele geçirildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunduğu öğrenilen zanlılar Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

YORUMLAR
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10 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakayı ele verdi 10 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakayı ele verdi 17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı 17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bohçacı süsü ile hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bohçacı süsü ile hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı - Son Dakika
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