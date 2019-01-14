Son Dakika Haberleri: Boing 707 Bir Kargo Uçağı Tahran Yakınlarında Düştü

Boing 707 Bir Kargo Uçağı Tahran Yakınlarında Düştü

1 saat önce

İçerisinde 10 kişi bulunan Boing 707 tipi Kazakistantanlı bir havayolu firmasına ait kargo uçağı, İran'ın batı kısmında Zeba Daşt bölgesinde Karaj şehrinin havaalanı yakınına düştü.

Boing 707 Bir Kargo Uçağı Tahran Yakınlarında Düştü, System.String[]
İçerisinde 10 kişi bulunan Boing 707 tipi Kazakistantanlı bir havayolu firmasına ait kargo uçağı, İran'ın batı kısmında Zeba Daşt bölgesinde Karaj şehrinin havaalanı yakınına düştü. Yaşanan uçak kazasında mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği öğrenildi. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:33 Kaynak: İHA

İran, Güncel
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