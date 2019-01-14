Boing 707 Kargo Uçağı Tahran Yakınlarında Düştü
1 saat önce
- Boing 707 kargo uçağı Tahran yakınlarında düştüTAHRAN - İçerisinde 10 kişi bulunan Boing 707 tipi Kazakistantanlı bir havayolu firmasına ait kargo uçağı, İran'ın batı kısmında Zeba Daşt bölgesinde Karaj şehrinin havaalanı yakınına düştü.
- Boing 707 kargo uçağı Tahran
yakınlarında düştü
TAHRAN - İçerisinde 10 kişi bulunan Boing 707 tipi Kazakistantanlı bir havayolu firmasına ait kargo uçağı, İran
'ın batı kısmında Zeba Daşt bölgesinde Karaj şehrinin havaalanı yakınına düştü. Yaşanan uçak kazasında mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:05 Kaynak: İHA
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