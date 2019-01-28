Boj: Brexit, ABD'nin Ekonomi Politikaları Japonya Büyümesi İçin Risk
1 saat önce
– Japonya Merkez Bankası (BoJ), Japonya'nın büyümesine en büyük riskler olarak, korumacı yaklaşımlar, gelişmekte olan piyasalar ve jeopolitik risklerin yanı sıra, ABD'nin makroekonomik politikaları ve Brexit sürecini gösterdi.
– Japonya Merkez Bankası
(BoJ), Japonya'nın büyümesine en büyük riskler olarak, korumacı yaklaşımlar, gelişmekte olan piyasalar ve jeopolitik risklerin yanı sıra, ABD
'nin makroekonomik politikaları ve Brexit sürecini gösterdi.
BoJ'dan yapılan açıklamada, sıkılaştırılan iş durumu ve değişim göstermeyen enflasyon beklentileri etkisiyle Japonya ekonomisinde hafifi bir genişleme öngörüldü.
Boj'un son para politikası toplantısının bulgularına göre, kısa vadeli faiz oranı yüzde eksi 0.1 düzeyine çekme, uzun vadede ise 10 yıllık tahvillerin faizi yüzde 0.0 düzeyinde sabit tutma kararı aldı. BoJ, para politikasını rahatlatma çalışmalarının, yüzde 2.0 fiyat istikrarı hedefine ulaşana dek, sürdürüleceğini duyurdu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:26 Kaynak: DHA
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