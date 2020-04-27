BoJ devlet tahvil alım hacmini

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Covid-19 pandemisinin etkilerine karşı ekonomiyi canlandırmaya yönelik önlemlerine yenisini ekledi ve yıllık 80 trilyon yenlik devlet tahvili alım limitini sınırsıza çıkardı.

Covid-19 pandemisinin derinleşen ekonomik etkilerine karşı tahvili alım limitini kaldırarak parasal canlandırma önlemlerini genişleten BoJ, şirket tahvili alımlarını yaklaşık 3 kat artışla, yaklaşık 186 milyar dolara karşılık gelen 20 trilyon yene çıkardığını açıkladı.

BoJ açıklamasında, uzun dönemli faiz oranını "yüzde sıfır"a yakın tutmak için "BoJ, bir üst limit belirlemeden devlet tahvillerini gerektiği kadar alacak" denildi.

BoJ'un yanında, diğer ülkelerde de önlemlerin genişletilmesiyle Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.2 ve Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2.1 yükseldi.