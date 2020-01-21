BOJ faize dokunmadı, büyüme için daha iyimser - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BOJ faize dokunmadı, büyüme için daha iyimser - Son Dakika Ekonomi

BOJ faize dokunmadı, büyüme için daha iyimser

29 dakika önce

Japonya Merkez Bankası, politika faizini eksi yüzde 0.1 seviyesinde bırakırken, 2020 büyüme beklentisini yüzde 0.7'den yüzde 0.9'a çıkardı.

BOJ faize dokunmadı, büyüme için daha iyimser, System.String[]

Japonya Merkez Bankası, politika faizini eksi yüzde 0.1 seviyesinde bırakırken, 2020 büyüme beklentisini yüzde 0.7'den yüzde 0.9'a çıkardı.

Merkez Bankası, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:31 
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