Son Dakika › Ekonomi › BOJ faize dokunmadı, büyüme için daha iyimser - Son Dakika Ekonomi
BOJ faize dokunmadı, büyüme için daha iyimser
29 dakika önce
Japonya Merkez Bankası, politika faizini eksi yüzde 0.1 seviyesinde bırakırken, 2020 büyüme beklentisini yüzde 0.7'den yüzde 0.9'a çıkardı.
Japonya Merkez Bankası, politika faizini eksi yüzde 0.1 seviyesinde bırakırken, 2020 büyüme beklentisini yüzde 0.7'den yüzde 0.9'a çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:31
Son Dakika Rum gazeteciden Türkiye itirafı: Türkiye ile kavga etmek yerine iş birliği yapılmalı OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz