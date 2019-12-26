BoJ / Kuroda: BoJ gerekirse para politikalarını gevşetebilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BoJ / Kuroda: BoJ gerekirse para politikalarını gevşetebilir - Son Dakika Ekonomi

BoJ / Kuroda: BoJ gerekirse para politikalarını gevşetebilir

6 saat önce

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Japonya hükümeti tarafından geçen ay uygulanan önlemlerin "ekonomiyi olumlu bir seyirde tutma kapsamında gözle görülür etkileri" olduğunu savunarak, BoJ'un yüzde 2.

BoJ / Kuroda: BoJ gerekirse para politikalarını gevşetebilir, System.String[]

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Japonya hükümeti tarafından geçen ay uygulanan önlemlerin "ekonomiyi olumlu bir seyirde tutma kapsamında gözle görülür etkileri" olduğunu savunarak, BoJ'un yüzde 2.0 düzeyindeki enflasyon hedefine yönelik risklerin belirlenmesi durumunda, merkez bankasının "para politikalarını gevşetebileceği" uyarısı yaptı.

Kuroda, Japonya İş Federasyonu toplantısında yaptığı konuşmada, "Merkez Bankası fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için, para politikalarını gevşetecektir. Politika uygulamaları kapsamında eğer hükümet maliye politikaları kullanırsa bunun sinerjistik etkisi ekonomik teşviki daha da güçlü olacaktır" dedi.BoJ, geçen hafta kısa dönem faiz oranının yüzde eksi 0.1'de sabit tutulduğunu duyurmuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:57 Kaynak: DHA
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