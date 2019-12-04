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BoJ/Kuroda: Japonya'da dijital para birimine gerek yok
6 saat önce
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ülkenin merkez bankası tarafından oluşturulacak bir dijital para birimine ihtiyacı olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ülkenin merkez bankası tarafından oluşturulacak bir dijital para birimine ihtiyacı olmadığını söyledi.
Kuroda, Finans Endüstrisi Bilgi Sistemleri Merkezi'nin 35. Yıldönümü Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada konuyla ilgili şunları söyledi:
"Japonya'da nakit kullanımı gün geçtikçe artıyor, ve şu an halk arasında merkez bankası tarafından oluşturulacak bir dijital para birimine talep varmış gibi görünmüyor."
Kuroda, geçen ay merkez bankasının yakın gelecekte kripto para birimi oluşturma planları bulunmadığını söylemişti.
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