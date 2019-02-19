BOJ, para politikasını gevşetmeyi değerlendiriyor
1 saat önce
Yendeki sert yükselişin enflasyon hedefi patikasına zarar vermesi durumunda BOJ ekonomiye verilen desteği artıracak.
Yendeki sert yükselişin enflasyon hedefi patikasına zarar vermesi durumunda BOJ ekonomiye verilen desteği artıracak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:30
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