Son Dakika Haberleri: BOJ, para politikasını gevşetmeyi değerlendiriyor

BOJ, para politikasını gevşetmeyi değerlendiriyor

1 saat önce

Yendeki sert yükselişin enflasyon hedefi patikasına zarar vermesi durumunda BOJ ekonomiye verilen desteği artıracak.

BOJ, para politikasını gevşetmeyi değerlendiriyor, System.String[]
Yendeki sert yükselişin enflasyon hedefi patikasına zarar vermesi durumunda BOJ ekonomiye verilen desteği artıracak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:30 

Ekonomi
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