BoJ, varlık alımında sınırı kaldırdı
25 dakika önce
Japonya Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği politika kurulu toplantısının ardından riskli varlık alımlarını artırma ve devlet tahvili alımına ilişkin sınırı kaldırma kararı aldı.
Japonya Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği politika kurulu toplantısının ardından riskli varlık alımlarını artırma ve devlet tahvili alımına ilişkin sınırı kaldırma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 08:18
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