BoJ yüzde eksi 0.1 olan politika faizini değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini yüzde eksi 0.1'de sabit tuttu ve ekonomik büyüme tahminlerini hafif yukarı revize etti. BoJ yüzde 2 olan enflasyon hedefine ulaşmasını engelleyen riskler azalana kadar, faizlerin mevcut seviyelerde ya da daha düşük seviyelerde kalma taahhüdünü sürdürdü.

Beklentilere paralel olarak faiz oranını değiştirmeyen BoJ ayrıca, tahvil getirisi eğrisi kapsamında da 10 yıllık Japonya devlet tahvilleri eğrisini (BoJ) yüzde 0.0 düzeyinde tutmak için JGB alımları yapılacağını açıkladı. Banka, JGB alımlarının yıllık 80 trilyon yen artmasını öngörüyor.

Bankadan faiz kararı sonrası yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

"Deniz aşırı ülkelerde talep artışının kısıtlı olmasıyla görülen ve mevcut düzeylerini bir süre daha koruması beklenen yavaşlamanın etkisiyle, Japonya ekonomisindeki genişleme eğilimi öngörülen dönemde (2021 mali yılı) devam edecektir."

Bunun yanında BoJ, Ekonomik Aktivite Görünümü'nde, deniz aşırı ülkelerdeki gelişmeler sonucu tüketici fiyatlarının düştüğünü ve Japonya ekonomisine yönelik risklerin hafiflediğini belirtti:

"Özellikle deniz aşırı ülkelerde görülen gelişmelerle, ekonomik aktiviteye yönelik riskler azalmıştır. Yüzde 2.0 düzeyindeki fiyat istikrarı hedefine ulaşma eğilimi, çok sıkı olmamasına karşın korunmaktadır."