Bojan Leicester'i Avliyor
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2014-15 sezonunda İngiltere Premier Ligi’nde Stoke City forması giyen Bojan Krkic, Leicester City’e konuk oldukları karşılaşmanın ikinci yarısında Jonathan Walters’in pasında güzel bir vuruşla kaleci Peter Schmeichel’i avladı. Stoke City, zorlu deplasmanda Bojan’ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.
2014-15 sezonunda İngiltere Premier Ligi'nde Stoke City forması giyen Bojan Krkic, Leicester City'e konuk oldukları karşılaşmanın ikinci yarısında Jonathan Walters'in pasında güzel bir vuruşla kaleci Peter Schmeichel'i avladı. Stoke City, zorlu deplasmanda Bojan'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19
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