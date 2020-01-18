Bojan Leicester'i Avliyor - Son Dakika
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Bojan Leicester'i Avliyor

32 dakika önce

2014-15 sezonunda İngiltere Premier Ligi’nde Stoke City forması giyen Bojan Krkic, Leicester City’e konuk oldukları karşılaşmanın ikinci yarısında Jonathan Walters’in pasında güzel bir vuruşla kaleci Peter Schmeichel’i avladı. Stoke City, zorlu deplasmanda Bojan’ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

2014-15 sezonunda İngiltere Premier Ligi'nde Stoke City forması giyen Bojan Krkic, Leicester City'e konuk oldukları karşılaşmanın ikinci yarısında Jonathan Walters'in pasında güzel bir vuruşla kaleci Peter Schmeichel'i avladı. Stoke City, zorlu deplasmanda Bojan'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Bojan Leicester'i Avliyor

Peter Schmeichel, Bojan Krkic, Stoke City, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19 
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