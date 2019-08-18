Son Dakika Haberleri: Bojan Saranov, Karagümrük'te
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Bojan Saranov, Karagümrük'te

44 dakika önce

Fatih Karagümrük, Sırp file bekçisi Bojan Saranov'u kadrosuna kattı.

Bojan Saranov, Karagümrük'te, System.String[]
Fatih Karagümrük, Sırp file bekçisi Bojan Saranov'u kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, Sırp kaleci Saranov ile anlaşmaya vardı. Saranov'un kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi bulunuyor. - İSTANBUL
Fatih Karagümrük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:58 Kaynak: İHA
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