Boji yeniden toplu ulaşımda: Özlemişim hepinizi - Son Dakika

İstanbul'da vapurdan, tramvaya kadar farklı ulaşım araçlarında görüntülenen Boji'nin Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

"ÖZLEMİŞİM HEPİNİZİ"

'Özlemişim hepinizi' ifadesiyle Boji'nin fotoğrafının olduğu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen Boji, son olarak seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. İddia güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti.