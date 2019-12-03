Boko Haram Çad'da askeri noktaya saldırdı: 4 ölü

Çad'ın batısında terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktaya düzenlediği silahlı saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği, açılan karşı ateşte ise 13 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram mensupları, Çad Gölü havzasında yer alan Ngouboua ve Bagassoula köyleri arasındaki askeri noktaya silahlı saldırı düzenledi.

Güvenlik kaynakları, saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiğini, askerlerin karşı ateşi sonucunda da 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Çad Gölü Bölgesi Vilayet Valisi Nouki Charfadine saldırıya doğrularken, saldırıdan birkaç gün önce de bölgede bir doktor, hemşire ile şöförün kaçırıldığı bilgisini paylaştı.

Aynı bölgede eylül ayında Boko Haram tarafından bir hafta içinde düzenlenen saldırılarda 3'ü asker 7 kişi ölmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.