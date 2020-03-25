Boko Haram'dan Çad ordusuna silahlı saldırı: 92 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boko Haram'dan Çad ordusuna silahlı saldırı: 92 ölü - Son Dakika

Boko Haram'dan Çad ordusuna silahlı saldırı: 92 ölü

6 saat önce

Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby, terör örgütü Boko Haram'ın saldırısı sonucu 92 askerin öldüğünü, en az 47 askerin yaralandığını açıkladı.

Boko Haram'dan Çad ordusuna silahlı saldırı: 92 ölü, System.String[]

Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby, terör örgütü Boko Haram'ın saldırısı sonucu 92 askerin öldüğünü, en az 47 askerin yaralandığını açıkladı.


Orta Afrika ülkesi Çad'da terör örgütü Boko Haram Çad ordusunun birliğine saldırdı. Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby, Boko Haram'ın saldırısı sonucu 92 askerin öldüğünü ve en az 47 askerin yaralandığını duyurdu. Boko Haram'ın Çad Gölü eyaletindeki Boma kentinde askeri birliğe saldırdığını ve çatışmanın yaşandığını belirten Deby, birçok operasyonda yer aldığını ancak bu kadar asker kaybetmediklerini ifade ederek, "Tarihimizde bu kadar çok sayıda asker kaybetmedik" dedi.


2009'ta Nijerya'da patlak veren Boko Haram isyanı, 30 binden fazla kişinin ölmesine, yaklaşık 2 milyon kişinin evlerini terk etmesine yol açtı. - NCAMENA

Cumhurbaşkanı, Boko Haram, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:38 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 18:14:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boko Haram'dan Çad ordusuna silahlı saldırı: 92 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]