Boko Haram'dan Çad ordusuna silahlı saldırı: 92 ölü - Son Dakika

Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby, terör örgütü Boko Haram'ın saldırısı sonucu 92 askerin öldüğünü, en az 47 askerin yaralandığını açıkladı.

Orta Afrika ülkesi Çad'da terör örgütü Boko Haram Çad ordusunun birliğine saldırdı. Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby, Boko Haram'ın saldırısı sonucu 92 askerin öldüğünü ve en az 47 askerin yaralandığını duyurdu. Boko Haram'ın Çad Gölü eyaletindeki Boma kentinde askeri birliğe saldırdığını ve çatışmanın yaşandığını belirten Deby, birçok operasyonda yer aldığını ancak bu kadar asker kaybetmediklerini ifade ederek, "Tarihimizde bu kadar çok sayıda asker kaybetmedik" dedi.

2009'ta Nijerya'da patlak veren Boko Haram isyanı, 30 binden fazla kişinin ölmesine, yaklaşık 2 milyon kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

(İHA)