Son Dakika Haberleri: Boko Haram Dış Güçler Tarafından Destekleniyor"

Boko Haram Dış Güçler Tarafından Destekleniyor"

1 saat önce

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Boko Haram örgütünün kesinlikle dış güçler tarafından desteklendiğini söyledi.

Boko Haram Dış Güçler Tarafından Destekleniyor
Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Boko Haram örgütünün kesinlikle dış güçler tarafından desteklendiğini söyledi.

Başkent Abuja'da başkanlık seçimi kapsamında düzenlenen programda konuşan Buhari, Boko Haram ile mücadele konusunda, ülkesinin ordusunun teröristleri tamamen ortadan kaldırabilmesi için daha fazla silah ve ekipmana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Buhari, "Boko Haram örgütü kesin olarak dış güçler tarafından destekleniyor." dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Boko Haram'ın askeri üslerle birlikte sivil yerleşim yerlerine de saldırdığını ve bu nedenle on binlerce insanın göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Abuja, Umaru Yar'adua, Muhammed Buhari, Boko Haram, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den Tayvan'a Gelen 60 Yaşındaki Kadının Pantolunundan 24 Tane Çöl Faresi Çıktı Fransa'nın Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Saniye Saniye Kaydedildi

10 Hayat Kadınıyla Alem Yapan ABD'li Komutan Görevden Uzaklaştırıldı Dalganın Vurduğu İskeledeki Çocuk Denize Düştü, Çocuğu Boğulmaktan Bir Turist Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:19:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boko Haram Dış Güçler Tarafından Destekleniyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]