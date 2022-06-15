Boko Haram ile mücadelenin sembol ismi dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası aldı

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından Eylül 2020'de dolandırıcılık suçlamasıyla yakalanan Wakil'in, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'deki Federal Yüksek Mahkemesi tarafından yargılama süreci sona erdi.

Nijerya 'da terör örgütü Boko Haram ile mücadelenin sembol ismi, "Mama Boko Haram" olarak bilenen Avukat Aisha Wakil, dolandırıcılıktan 5 yıl hapse mahkum edildi.

Kaynak: AA

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