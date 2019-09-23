Boko Haram'ın hedef kitlesi gençler ve eğitimsizler

Boko Haram'ın "adam toplama" yöntemine dair yapılan çalışma, terör örgütünün genelde genç ve eğitimsiz kişileri bünyesinde barındırdığını gösterdi.

Çad'da "Aşırıcılığının Önlenmesi ve Kalkınma Merkezi" araştırmacıları, terör örgütü Boko Haram'ın nasıl adam toplandığına dair 72 sayfalık bir çalışmaya imza attı.

Merkezin Başkanı Ahmed Yacoub Dabio, çalışmanın tanıtım toplantısında, terör örgütünün, korkutma, vaaz ve propagandayla bünyesine "adam topladığını" belirtti.

Dabio, Boko Haram mensuplarının köylere giderek erkeklerle konuştuğunu, onlara borç teklif ettiğini ve borcunu ödeyemeyenlerden de çocuklarını örgüte vermelerini istediğini söyledi.

Araştırmacılardan Kebir Mahamat Abdoulaye, çalışmada Çad Gölü Bölgesi'nde örgütten ayrılan 2 bin 200 kişiyle konuştuklarını ifade ederek "Boko Haram'ın profili 20-30 yaş aralığında eğitimsiz kişilerden oluşuyor. Çad Gölü Havzası gelişmemiş bir bölge, hastane, okul gibi imkan ve altyapı hizmetleri yok. Tüm bu faktörler, sivil nüfusun, Boko Haram saflarına geçmesini hızlandırıyor." dedi.

Araştırmacılar, hükümete, Boko Haram'a sadece askeri müdahale yerine bölgede okul, hastane gibi yatırımlar yapma çağrısında bulundu.