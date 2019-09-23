Son Dakika Haberleri: Boko Haram'ın hedef kitlesi gençler ve eğitimsizler
Son Dakika Güncel Haber

Boko Haram'ın hedef kitlesi gençler ve eğitimsizler

43 dakika önce

Boko Haram'ın "adam toplama" yöntemine dair yapılan çalışma, terör örgütünün genelde genç ve eğitimsiz kişileri bünyesinde barındırdığını gösterdi.

Boko Haram'ın hedef kitlesi gençler ve eğitimsizler, System.String[]

Boko Haram'ın "adam toplama" yöntemine dair yapılan çalışma, terör örgütünün genelde genç ve eğitimsiz kişileri bünyesinde barındırdığını gösterdi.

Çad'da "Aşırıcılığının Önlenmesi ve Kalkınma Merkezi" araştırmacıları, terör örgütü Boko Haram'ın nasıl adam toplandığına dair 72 sayfalık bir çalışmaya imza attı.

Merkezin Başkanı Ahmed Yacoub Dabio, çalışmanın tanıtım toplantısında, terör örgütünün, korkutma, vaaz ve propagandayla bünyesine "adam topladığını" belirtti.

Dabio, Boko Haram mensuplarının köylere giderek erkeklerle konuştuğunu, onlara borç teklif ettiğini ve borcunu ödeyemeyenlerden de çocuklarını örgüte vermelerini istediğini söyledi.

Araştırmacılardan Kebir Mahamat Abdoulaye, çalışmada Çad Gölü Bölgesi'nde örgütten ayrılan 2 bin 200 kişiyle konuştuklarını ifade ederek "Boko Haram'ın profili 20-30 yaş aralığında eğitimsiz kişilerden oluşuyor. Çad Gölü Havzası gelişmemiş bir bölge, hastane, okul gibi imkan ve altyapı hizmetleri yok. Tüm bu faktörler, sivil nüfusun, Boko Haram saflarına geçmesini hızlandırıyor." dedi.

Araştırmacılar, hükümete, Boko Haram'a sadece askeri müdahale yerine bölgede okul, hastane gibi yatırımlar yapma çağrısında bulundu.

Boko Haram, Çad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dağa götürülmek istenen çocuklar, son anda kurtarıldı
Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! İşte ilk görüntüleri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:01:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boko Haram'ın hedef kitlesi gençler ve eğitimsizler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]