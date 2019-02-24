Son Dakika Haberleri: Boko Haram'ın Kamerun ve Nijer'deki Saldırılarında 10 Kişi Öldü

Boko Haram'ın Kamerun ve Nijer'deki Saldırılarında 10 Kişi Öldü

1 saat önce

Boko Haram terör örgütünün Kamerun ve Nijer'de düzenlediği saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram'ın Kamerun ve Nijer'deki Saldırılarında 10 Kişi Öldü, System.String[]
Boko Haram terör örgütünün Kamerun ve Nijer'de düzenlediği saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika basınındaki haberlere göre, örgüt üyeleri cuma günü Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde biri intihar olmak üzere iki saldırı, Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde de balıkçılara yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Kamerun'daki saldırılarda 3, Nijer'deki saldırıda ise 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:13 Kaynak: AA

Boko Haram, Kamerun, Nijer, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü Maduro, "Daha Fazla Tahammül Edemem" Deyip Kolombiya ile İlişkileri Kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Seçim Yarışıyla İlgili Soruya Böyle Yanıt Verdi: Anketlere Güvenim Kalmadı İçişleri Bakanı Soylu'dan Yaya Geçidi Açıklaması: 1 Nisan'dan Sonra Frenlere Nasıl Basacaklar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 01:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boko Haram'ın Kamerun ve Nijer'deki Saldırılarında 10 Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]