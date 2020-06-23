Boko Haram, Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde 18 sivili kaçırdı - Son Dakika

Boko Haram, Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde 18 sivili kaçırdı

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram üyeleri, iki yerleşim bölgesine düzenledikleri saldırılarda 18 sivili kaçırdı.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram üyeleri, iki yerleşim bölgesine düzenledikleri saldırılarda 18 sivili kaçırdı.

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Güvenlik kaynakları, pazartesi akşam Boko Haram mensuplarının ilk saldırıyı Nijerya sınırındaki Mainankoua köyüne düzenlediğini ve köydeki 17 kişiyi kaçırdığını belirtti.

Teröristlerin daha sonra bir kişiyi serbest bıraktığını belirten kaynaklar, diğer 16 kişiden henüz haber alınamadığını aktardı.

Uzak Kuzey Bölge Valisi Bakari Midjiyawa, yaptığı açıklamada, örgüt mensuplarının aynı gün Kolofata kenti yakınındaki Sandawadjiri köyüne da saldırdığını ve tarlada çalışan 6 kişiyi kaçırdığını belirtti.

Vali Midjiyawa, teröristlerin daha sonra 4 kişiyi serbest bıraktığını, 2 kişinin hala ellerinde olduklarını ifade etti.

Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (FMM) Komutanı General Bouba Dobekreo, ordunun bölgeye operasyon düzenlediğini ve 3 Boko Haram mensubunu etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesi, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram saldırılarına maruz kalıyor. Uluslararası Göç Örgütünün Ocak 2019 tarihli raporuna göre, yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu bölgede, terör örgütünün saldırıları en az bir milyon kişiyi yerinden etti.

Boko Haram, Nijerya, Kamerun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boko Haram, Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde 18 sivili kaçırdı - Son Dakika

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