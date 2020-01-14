Boko Haram, Nijer'de askeri üs saldırısını üstlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boko Haram, Nijer'de askeri üs saldırısını üstlendi - Son Dakika

Boko Haram, Nijer'de askeri üs saldırısını üstlendi

6 saat önce

Terör örgütü DAEŞ'in Batı Afrika kolu Boko Haram, Nijer'de 89 askerin hayatını kaybettiği askeri üs saldırısını üstlendi.

Boko Haram, Nijer'de askeri üs saldırısını üstlendi, System.String[]

Terör örgütü DAEŞ'in Batı Afrika kolu Boko Haram, Nijer'de 89 askerin hayatını kaybettiği askeri üs saldırısını üstlendi.


Nijer'de terör örgütü DAEŞ'in Batı Afrika kolu Boko Haram, geçtiğimiz hafta Perşembe günü 89 Nijerli askerin hayatını kaybettiği askeri üs saldırısını üstlendiğini açıkladı. DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'tan yapılan açıklamada, Nijer'in Mali sınırı Chinagodrar kasabasındaki askeri üsse gerçekleştirilen saldırıda 100 askerin öldüğü açıklanmıştı. Nijer hükümet yetkilileri ise bu rakamın doğru olmadığını belirterek gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden askerlerin sayısının 89 olduğunu duyurmuştu. - DAKAR

Boko Haram, Afrika, Nijer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Madde bağımlısı eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü
Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı İdrarını tutamayınca yangın çıktı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi Yakınının doğum ameliyatına girme talebini reddeden doktorun burnunu kırdı! Doktor kanayan burnuyla doğum yaptırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 03:01:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boko Haram, Nijer'de askeri üs saldırısını üstlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]