Boko Haram Nijerya'da 15 Asker ve Polisi Öldürdü
29 dakika önce
Nijerya'da Boko Haram'ın önceki gece pusu kurarak gerçekleştirdiği saldırıda 13 asker ve 2 polis hayatını kaybetti.
Nijerya'da Boko Haram'ın önceki gece pusu kurarak gerçekleştirdiği saldırıda 13 asker ve 2 polis hayatını kaybetti.
Nijerya Ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Borno eyaletinde önceki gece Boko Haram tarafından gerçekleştirilen saldırıda 13 askerin ve 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri ve Damaturu şehirleri arasındaki yolda devriye ve koruma görevi yapan güvenlik görevlilerinin pusuya düşürüldüğünü ifade etti. Saldırıdan sonra Boko Haram kuzeydoğudaki Yobe eyaletine bağlı Damaturu'nu Kukareta bölgesindeki askeri bir üsse saldırdı. 1 askerin yaralandığı saldırı askerler tarafından geri püskürtüldü.
Nijerya'da 2000'li yılların başında varlık göstermeye başlayan Boko Haram'ın gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenleyen örgütün Çad Gölü Havzası'nda gerçekleştirdiği saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. - ABUJA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:43 Kaynak: İHA
Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Binası Önüne Getirdi
Şefkat-Der Genel Başkanı, Köpek Ölümlerine Dikkat Çekmek İçin Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Önüne Bıraktı
Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti
Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı