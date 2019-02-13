Son Dakika Haberleri: Boko Haram Nijerya'da Seçim Konvoyuna Saldırdı

Boko Haram Nijerya'da Seçim Konvoyuna Saldırdı

2 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram terör örgütünce seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram Nijerya'da Seçim Konvoyuna Saldırdı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram terör örgütünce seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Görgü şahitleri, AA muhabirine, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaleti Valisi Kashim Shettima'nın seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Nijerya ile Kamerun sınırına yakın Dikwa-Gamboru yolu üzerinde konvoya düzenlenen saldırıda konvoyun arkasındaki araçlar hedef alınırken, Borno Valisinin yara almadan eyaletin başkenti Maiduguri'ye döndüğü bildirildi.

Ülkede, 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Tüm İlericiler Kongresinden mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:52 Kaynak: AA

Afrika, Boko Haram, Nijerya, Güncel
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