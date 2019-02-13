Boko Haram Nijerya'da Seçim Konvoyuna Saldırdı
2 saat önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram terör örgütünce seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'da, Boko Haram
terör örgütünce seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Görgü şahitleri, AA muhabirine, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno
eyaleti Valisi Kashim Shettima'nın seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Nijerya ile Kamerun
sınırına yakın Dikwa-Gamboru yolu üzerinde konvoya düzenlenen saldırıda konvoyun arkasındaki araçlar hedef alınırken, Borno Valisinin yara almadan eyaletin başkenti Maiduguri'ye döndüğü bildirildi.
Ülkede, 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Tüm İlericiler Kongresinden mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari
ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar arasında gösteriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:52 Kaynak: AA
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